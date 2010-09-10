Доставка еды

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 12:12

Привет. Я любительница вкусно поесть, но при этом не люблю готовить. В своём городе, мне кажется, я заказал уже столько еды из компаний по доставке, что можно пересчитать по пальцам. Посоветуйте классную и вкусную доставку по городу Владивосток.
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