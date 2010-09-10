Сообщение klonik » Сегодня, 12:12

Привет. Я любительница вкусно поесть, но при этом не люблю готовить. В своём городе, мне кажется, я заказал уже столько еды из компаний по доставке, что можно пересчитать по пальцам. Посоветуйте классную и вкусную доставку по городу Владивосток.