Доставка еды

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1775
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Сегодня, 12:12

Привет. Я любительница вкусно поесть, но при этом не люблю готовить. В своём городе, мне кажется, я заказал уже столько еды из компаний по доставке, что можно пересчитать по пальцам. Посоветуйте классную и вкусную доставку по городу Владивосток.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1777
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » Сегодня, 22:07

Привет. Как, я тебя понимаю. Я терпеть не люблю готовить, но парень постоянно просит что-то вкусное и необычное. Конечно, иногда приходится стоять у плиты, но если блюдо и рецепты действительно подтверждают ценность твоего потраченного времени. Обычно я заказываю еду доставкой на дом. По Владивостоку много доставок, но есть одна, в которую я влюбилась. доставка вкусной еды , по моему мнению, самая лучшая в городе и вообще во всей России. Ребята готовят с любовью, а доставляют еду, как хрусталь. Всегда привозят горяченькое. Можно заказать, как отдельные позиции, так и комбо наборы. У них даже есть сезонные блюда «Лето2024». Рекомендую! Оплату можно произвести, как на сайте, так и курьеру лично (наличные или банковская карта). При оформлении администратор, через несколько минут подтверждает заказ.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 5 гостей