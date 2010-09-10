Разработка логотипа

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1774
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Разработка логотипа

Сообщение klonik » Сегодня, 12:44

Всем привет! Решила сама создать логотип для своей компании. Но оказалось это не так-то и просто. Оказывается, есть много нюансов, которые могут знать только профессионалов. Подскажите, к кому я могу обратиться чтобы мне помогли создать логотип компании?
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