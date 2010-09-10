Разработка логотипа
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Разработка логотипа
Всем привет! Решила сама создать логотип для своей компании. Но оказалось это не так-то и просто. Оказывается, есть много нюансов, которые могут знать только профессионалов. Подскажите, к кому я могу обратиться чтобы мне помогли создать логотип компании?
Re: Разработка логотипа
Привет, конечно, созданием логотипом должны заниматься профессионалы. По опыту могу сказать, что маркетинговое агентство KOTTE может создать абсолютно любой логотип который вы захотите. Я к ним обращалась, поэтому могу сказать, что логотипом я осталась очень довольна. Получился оригинальный и не похож вообще ни на один другой. Теперь клиенты знают, с чем ассоциируется моя компания и ее будут узнавать среди других компаний. Если честно, то я вообще не видела раньше смысла в создании логотипа. Но после того как он был создан и применен я увидела результат. Поток клиентов увеличился, и я теперь считаю, что разработка логотипа необходима каждому бренду который собирается долго работать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей