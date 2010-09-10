Таргетированная реклама
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Таргетированная реклама
Здравствуйте. Мне хочется знать этапы работы, с кем буду запускать таргет. Но никто просто так не говорит и надо только после покупки узнавать это уже. А хочется увидеть все шаги наглядно своими уже глазами.
Re: Таргетированная реклама
Здравствуйте. Я покупала рекламу на https://kotte.agency/targetirovannaya-reklama/ . Смотрите, здесь есть на сайте поэтапные шаги перед запуском рекламы и запуск рекламы вместе с вами. Все делается по согласованию с вами, без вас ничего делаться не будет. Там можно сразу оставить заявку на продвижение вашего бизнеса. Все расскажут и покажут. У вас точно не будет вопросов. У меня лично вопросов к ним не было лишних. Я сразу все поняла, они дали четкую стратегию в продвижении по шагам, по шагам все прописали. А все шаги на самом деле не сложные, но я все равно не разбираюсь в этом, а они как специалисты в этой работе, знают, что делать, чтобы реклама работала потом уже на вас.
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