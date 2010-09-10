Сообщение klonik » Сегодня, 17:44

Здравствуйте. Мне хочется знать этапы работы, с кем буду запускать таргет. Но никто просто так не говорит и надо только после покупки узнавать это уже. А хочется увидеть все шаги наглядно своими уже глазами.