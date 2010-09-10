Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1778
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:04

Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1776
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:31

Идеи тут https://mirdizajna.ru/kak-vybrat-tradic ... iz-rossii/ можно найти. От стандартных матрешек, до кучи всякой мелочи, которая ассоциируется с Россией) Выбирайте сами уже)
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