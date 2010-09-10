Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?
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Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?
Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?
Re: Как выбрать традиционные русские сувениры в подарок?
Идеи тут https://mirdizajna.ru/kak-vybrat-tradic ... iz-rossii/ можно найти. От стандартных матрешек, до кучи всякой мелочи, которая ассоциируется с Россией) Выбирайте сами уже)
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