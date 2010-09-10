Разработка корпоративного сайта

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1778
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Разработка корпоративного сайта

Сообщение klonik » Сегодня, 15:28

Сегодня один клиент поинтересовался, почему у нас самый обычный сайт, ведь сейчас все нормальные компании делают себе сайты корпоративные. Честно говоря, я о таком варианте даже не думала, поэтому никак не отреагировала. Зря, не зря?
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