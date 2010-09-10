Разработка корпоративного сайта
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Разработка корпоративного сайта
Сегодня один клиент поинтересовался, почему у нас самый обычный сайт, ведь сейчас все нормальные компании делают себе сайты корпоративные. Честно говоря, я о таком варианте даже не думала, поэтому никак не отреагировала. Зря, не зря?
Re: Разработка корпоративного сайта
Да кто же знает то, корпоративные сайты это не для всех, если честными быть. Компании из трех человек он явно не нужен, потому что при таком раскладе проще общаться лично, чем через сайт. Но если вам такой вопрос задали, значит, потенциал есть. Мой вам совет – обратитесь в маркетинговое агентство KOTTE, они проанализируют деятельность компании и точно скажут, нужно оно вам или можно обойтись.
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