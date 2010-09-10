Ремонт кофемашины

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1778
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт кофемашины

Сообщение klonik » Сегодня, 16:58

Подарили мне друзья как то на день рождения кофемашину! Это была моя мечта! Но вот беда, спустя время начала немного шалить в работе, сильно шумит. Чека для гарантийного обслуживания от магазина у меня то нет конечно. Какой сервис порекомендуете?
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