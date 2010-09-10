Ремонт кофемашины

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1778
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ремонт кофемашины

Сообщение klonik » Вчера, 16:58

Подарили мне друзья как то на день рождения кофемашину! Это была моя мечта! Но вот беда, спустя время начала немного шалить в работе, сильно шумит. Чека для гарантийного обслуживания от магазина у меня то нет конечно. Какой сервис порекомендуете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1780
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ремонт кофемашины

Сообщение zevc » Вчера, 23:42

Обратитесь в сервисный центр https://onkofe.com/ ! У них многолетний опыт, широкий спектр услуг. С похожей проблемой тоже справились. Наша машинка тоже издавала непонятные звуки. Поискали в интернете сервис по ремонту кофемашин, выбор свой остановили на этом центре. На сайте оформили заявку, нам тут же перезвонили, предложили время для выезда специалиста. Мастер приехал своевременно, обнаружил что сломан насос, заменил его нам, и теперь машинка отлично работает.
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