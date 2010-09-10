Сообщение klonik » Вчера, 16:58

Подарили мне друзья как то на день рождения кофемашину! Это была моя мечта! Но вот беда, спустя время начала немного шалить в работе, сильно шумит. Чека для гарантийного обслуживания от магазина у меня то нет конечно. Какой сервис порекомендуете?