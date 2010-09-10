Ремонт кофемашины
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Ремонт кофемашины
Подарили мне друзья как то на день рождения кофемашину! Это была моя мечта! Но вот беда, спустя время начала немного шалить в работе, сильно шумит. Чека для гарантийного обслуживания от магазина у меня то нет конечно. Какой сервис порекомендуете?
Re: Ремонт кофемашины
Обратитесь в сервисный центр https://onkofe.com/ ! У них многолетний опыт, широкий спектр услуг. С похожей проблемой тоже справились. Наша машинка тоже издавала непонятные звуки. Поискали в интернете сервис по ремонту кофемашин, выбор свой остановили на этом центре. На сайте оформили заявку, нам тут же перезвонили, предложили время для выезда специалиста. Мастер приехал своевременно, обнаружил что сломан насос, заменил его нам, и теперь машинка отлично работает.
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