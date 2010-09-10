Всё о морских круизах

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Всё о морских круизах

Сообщение Buneyaz » Вчера, 21:38

Насколько сегодня популярны морские круизы на лайнерах? Всю жизнь хотел прокатиться, но то денег не было, то времени, то еще чего-то. В 2024/2025 хочу купить тур на недельку или около того. Если вы были в круизах, можете рассказать подробнее, что оно и как? Какие сайты морских круизов в России знаете? Где вы искали и покупали?
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