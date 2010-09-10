Всё о морских круизах
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Всё о морских круизах
Насколько сегодня популярны морские круизы на лайнерах? Всю жизнь хотел прокатиться, но то денег не было, то времени, то еще чего-то. В 2024/2025 хочу купить тур на недельку или около того. Если вы были в круизах, можете рассказать подробнее, что оно и как? Какие сайты морских круизов в России знаете? Где вы искали и покупали?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя