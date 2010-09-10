Где приобрести помпу СОЖ?
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Где приобрести помпу СОЖ?
Здравствуйте. Я за советом. Смотрите в чем дело - нам нужно на предприятие помпу для подачи СОЖ к станкам приобрести. А где это можно сделать? И какую лучше брать?
Re: Где приобрести помпу СОЖ?
Я не думаю, что с этим какие-то проблемы возникнут. Просто смотрите, чтобы мощность и производительность помпы подходила под нужны вам параметры - вот и все.
Re: Где приобрести помпу СОЖ?
Ну на самом деле не все так просто. Кроме этих параметров, нужно еще очень много что учесть при выборе. Про технические характеристики рассказывать не буду - с этим автор и сам разберется, как мне кажется. А вот на счет бренда порекомендую фирму Миксан. Они производят надежные помпы для СОЖ, которые можно вот здесь купить: https://itltech.ru/nasosnoe-oborudovanie/nasosy-sozh/
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