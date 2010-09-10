Где приобрести помпу СОЖ?

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Где приобрести помпу СОЖ?

Сообщение Lionel » Вчера, 22:15

Здравствуйте. Я за советом. Смотрите в чем дело - нам нужно на предприятие помпу для подачи СОЖ к станкам приобрести. А где это можно сделать? И какую лучше брать?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Где приобрести помпу СОЖ?

Сообщение Venik » Вчера, 22:38

Я не думаю, что с этим какие-то проблемы возникнут. Просто смотрите, чтобы мощность и производительность помпы подходила под нужны вам параметры - вот и все.
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Где приобрести помпу СОЖ?

Сообщение JuniorX » Вчера, 22:47

Ну на самом деле не все так просто. Кроме этих параметров, нужно еще очень много что учесть при выборе. Про технические характеристики рассказывать не буду - с этим автор и сам разберется, как мне кажется. А вот на счет бренда порекомендую фирму Миксан. Они производят надежные помпы для СОЖ, которые можно вот здесь купить: https://itltech.ru/nasosnoe-oborudovanie/nasosy-sozh/
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