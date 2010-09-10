Кто что знает про фирму Метеор Лифт?

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Кто что знает про фирму Метеор Лифт?

Сообщение Venik » 11 минут назад

Слушайте, такая ситуация, что у меня есть возможность сейчас устроиться ф компанию Метеор Лифт. Вроде неплохую зарплату обещают. Но какие там реально условия? А то ведь зачастую на словах одно, а на деле другое. Может кто-то сталкивался и расскажет?
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