Кто что знает про фирму Метеор Лифт?
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Кто что знает про фирму Метеор Лифт?
Слушайте, такая ситуация, что у меня есть возможность сейчас устроиться ф компанию Метеор Лифт. Вроде неплохую зарплату обещают. Но какие там реально условия? А то ведь зачастую на словах одно, а на деле другое. Может кто-то сталкивался и расскажет?
Re: Кто что знает про фирму Метеор Лифт?
Да, вам бы поговорить с кем-то, кто реально там работал. Потому что работодатель всегда рассказывает, что у него все замечательно. А про минусы старается умолчать.
Re: Кто что знает про фирму Метеор Лифт?
Ну так и вы ведь так же - когда приходите на собеседование, то стараетесь о своих достоинствах только рассказать, а о недостатках молчите. Так что все взаимно!
Re: Кто что знает про фирму Метеор Лифт?
Я считаю, что прежде чем принять решение о том, стоит ли идти куда-то работать, надо поискать в интернете отзывы об этой компании. Тогда многое станет понятно. Вот здесь можете почитать мнение сотрудников Метеор Лифт о работе в данной фирме: http://hrlike.ru/company/meteor-lift/ В целом, как мне кажется, отзывы позитивные, так что если зарплата устраивает, то почему бы и нет?
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