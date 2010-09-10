Кто что знает про фирму Метеор Лифт?

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Кто что знает про фирму Метеор Лифт?

Сообщение Venik » Сегодня, 16:31

Слушайте, такая ситуация, что у меня есть возможность сейчас устроиться ф компанию Метеор Лифт. Вроде неплохую зарплату обещают. Но какие там реально условия? А то ведь зачастую на словах одно, а на деле другое. Может кто-то сталкивался и расскажет?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Кто что знает про фирму Метеор Лифт?

Сообщение JuniorX » Сегодня, 16:46

Да, вам бы поговорить с кем-то, кто реально там работал. Потому что работодатель всегда рассказывает, что у него все замечательно. А про минусы старается умолчать.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Кто что знает про фирму Метеор Лифт?

Сообщение Holly » Сегодня, 19:19

Ну так и вы ведь так же - когда приходите на собеседование, то стараетесь о своих достоинствах только рассказать, а о недостатках молчите. Так что все взаимно!
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Кто что знает про фирму Метеор Лифт?

Сообщение Lionel » Сегодня, 19:56

Я считаю, что прежде чем принять решение о том, стоит ли идти куда-то работать, надо поискать в интернете отзывы об этой компании. Тогда многое станет понятно. Вот здесь можете почитать мнение сотрудников Метеор Лифт о работе в данной фирме: http://hrlike.ru/company/meteor-lift/ В целом, как мне кажется, отзывы позитивные, так что если зарплата устраивает, то почему бы и нет?
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