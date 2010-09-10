Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1781
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 9 минут назад

Добрый день, подскажите пожалуйста через что на сегодняшний день можно установить себе игры на Android. А то совсем не могу найти сайт, вечно какая-то реклама выходить, а и игры закачивать не получается.
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