Подскажите
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Подскажите
Добрый день, подскажите пожалуйста через что на сегодняшний день можно установить себе игры на Android. А то совсем не могу найти сайт, вечно какая-то реклама выходить, а и игры закачивать не получается.
Re: Подскажите
Здравствуйте, хочу обратить ваше внимание на эту ссылку https://android-1.ru/ . Прикольный сайт, все легко и доступно. Самое главное очень легко закачивать игры и приложения. Есть как бесплатные, так и платные. Обновления программ и игр чуть ли не каждый день. Также все файлы при скачивании безопасны.
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