Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1781
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:59

Добрый день, подскажите пожалуйста через что на сегодняшний день можно установить себе игры на Android. А то совсем не могу найти сайт, вечно какая-то реклама выходить, а и игры закачивать не получается.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1779
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:10

Здравствуйте, хочу обратить ваше внимание на эту ссылку https://android-1.ru/ . Прикольный сайт, все легко и доступно. Самое главное очень легко закачивать игры и приложения. Есть как бесплатные, так и платные. Обновления программ и игр чуть ли не каждый день. Также все файлы при скачивании безопасны.
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