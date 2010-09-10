Освещение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1780
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Освещение

Сообщение klonik » Сегодня, 14:20

Здравствуйте, у меня свой небольшой магазин одежды, нужно сделать уличное освещение, чтобы смотрелось ярко и гармонично. Может кто-то сталкивался с этой проблемой. В какой фирме помогли с этим вопросом.
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