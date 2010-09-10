Освещение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1780
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Освещение

Сообщение klonik » 03 авг 2024, 14:20

Здравствуйте, у меня свой небольшой магазин одежды, нужно сделать уличное освещение, чтобы смотрелось ярко и гармонично. Может кто-то сталкивался с этой проблемой. В какой фирме помогли с этим вопросом.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Освещение

Сообщение zevc » Сегодня, 10:17

Добрый день, в нашем офисе недавно делали капитальный ремонт. После ремонта было заменены все уличные светильники, так как старые были уже в нерабочем состоянии. Нам помогли с этой проблемой https://diode-krsk.ru/uslugi/proizvodst ... etilnikov/ . У них такие хорошие консультанты, мы показали фотографии нашего офиса и нам предложили несколько вариантов (как по цвету, так и по сумме). Поэтому, посоветуем вам обратиться к ним.
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