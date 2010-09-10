Сообщение klonik » 03 авг 2024, 14:20

Здравствуйте, у меня свой небольшой магазин одежды, нужно сделать уличное освещение, чтобы смотрелось ярко и гармонично. Может кто-то сталкивался с этой проблемой. В какой фирме помогли с этим вопросом.