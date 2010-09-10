МФО
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
МФО
Порекомендуйте МФО чтобы взять деньги на карту под небольшой процент.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: МФО
Я обычно беру займ на карту через МФО MONEYMAN. У них можно получить деньги на 21 день без процента правда есть условия. Всё подробно тут https://probankira.ru/zaymy можете об этом прочесть. Суммы небольшие доступны от 1 500 до 15 000 рублей, но мне этого вполне хватает чтобы дотянуть до зарплаты при необходимости.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей