МФО

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

МФО

Сообщение Радищева » Вчера, 09:35

Порекомендуйте МФО чтобы взять деньги на карту под небольшой процент.
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: МФО

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:38

Я обычно беру займ на карту через МФО MONEYMAN. У них можно получить деньги на 21 день без процента правда есть условия. Всё подробно тут https://probankira.ru/zaymy можете об этом прочесть. Суммы небольшие доступны от 1 500 до 15 000 рублей, но мне этого вполне хватает чтобы дотянуть до зарплаты при необходимости.
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