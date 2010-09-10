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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 98 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: МФО Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:38 Я обычно беру займ на карту через МФО MONEYMAN. У них можно получить деньги на 21 день без процента правда есть условия. Всё подробно тут https://probankira.ru/zaymy можете об этом прочесть. Суммы небольшие доступны от 1 500 до 15 000 рублей, но мне этого вполне хватает чтобы дотянуть до зарплаты при необходимости. Вернуться к началу

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