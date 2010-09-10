Открытие компании в ОАЭ
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Открытие компании в ОАЭ
Всем привет! У меня есть небольшое дело в России, и я хочу расшириться открыть бизнес в ОАЭ. Говорят, что очень выгодно там открыть бизнес. Только вот я очень сомневаюсь, смогу ли я самостоятельно, ведь в законах этой страны не разбираюсь. Может, подскажите к кому я могу обратиться?
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