Открытие компании в ОАЭ

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zevc
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Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Открытие компании в ОАЭ

Сообщение zevc » Сегодня, 13:43

Всем привет! У меня есть небольшое дело в России, и я хочу расшириться открыть бизнес в ОАЭ. Говорят, что очень выгодно там открыть бизнес. Только вот я очень сомневаюсь, смогу ли я самостоятельно, ведь в законах этой страны не разбираюсь. Может, подскажите к кому я могу обратиться?
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