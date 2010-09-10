Открытие компании в ОАЭ
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Открытие компании в ОАЭ
Всем привет! У меня есть небольшое дело в России, и я хочу расшириться открыть бизнес в ОАЭ. Говорят, что очень выгодно там открыть бизнес. Только вот я очень сомневаюсь, смогу ли я самостоятельно, ведь в законах этой страны не разбираюсь. Может, подскажите к кому я могу обратиться?
Re: Открытие компании в ОАЭ
Привет, если есть у тебя возможность открыть свой бизнес в этой стране, то конечно же стоит открывать. Потому что ОАЭ является сегодня одной из самых динамично развивающихся стран, экономика у них очень хорошая. Но, конечно же без специалистов в этом деле вообще не справиться. Поэтому, я тебе рекомендую обратиться вот в эту компанию dynasty-uae.com/otkrytie-kompanii-v-oae/. Эта компания более 8 лет уже работает и помогла открыть бизнес в Эмиратах большому количеству людей. Все сотрудники, которые работают в сфере международного права квалифицированные специалисты и отлично знают свое дело. Работают они круглосуточно и готовы вам оказывать юридическую помощь практически в любое время суток. Так как знают, как важно бизнесмену чтобы было все в срок и точно. Если вы хотите, то открытие бизнеса можете полностью положить на плечи этой компании. Конечно, без вашего участия ни одна сделка не пройдет. Но компания все сделает возможное, чтобы вы как меньше принимали участие в сделках.
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