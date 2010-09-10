Промокоды
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Промокоды
Привет. Ищу, где можно заказать тушь L’Oreal Paris. Пока ценник оставляет желать лучшего. Раньше её можно было купить выгодно в «Золотом Яблоке», но сейчас скидок нет. Может быть, посоветуете магазин, где можно приобрести оригинал (поделка не нужна, у меня сразу аллергия начинается).
Re: Промокоды
Привет. Ну, оригинал можно приобрести, только в «Золотом яблоке». Да, конечно, без скидки она дорогая, но есть выход, как приобрести со скидкой, через промокод. промокод золотое яблоко можно найти на сайте «Промокодус». Сейчас, как раз там есть промокод на тушь L’Oreal Paris (там, на тушь скидка по промодкоду 35 %) и другую продукцию. Чтобы получить промокод, тебе не надо регистрироваться, а просто нажать на зелёную кнопку и скопировать. Все промокоды на товар «Золотого яблока» действую один месяц, т.е. уже в сентябре, ты не сможешь воспользоваться промокодами акции. Я при заказе продукции в «Золотом яблоке» постоянно захожу на сайт и ищу промокоды на товары. С промокодами можно сэкономить много денег, но при этом купить хорошую и любимую продукции. Кстати на сайте так же можно найти промокод с большой скидкой и выкупить не только тушь, но и другие товары по выгодной цене.
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