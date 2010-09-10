Сообщение zevc » Вчера, 13:57

Привет. Ищу, где можно заказать тушь L’Oreal Paris. Пока ценник оставляет желать лучшего. Раньше её можно было купить выгодно в «Золотом Яблоке», но сейчас скидок нет. Может быть, посоветуете магазин, где можно приобрести оригинал (поделка не нужна, у меня сразу аллергия начинается).