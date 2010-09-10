Дизайнерская мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизайнерская мебель

Сообщение zevc » 16 минут назад

Появилось у нас с мужем новое хобби – каждый раз, когда едем в новое место, ищем местное вино, чтобы обязательно было с историей. Не пьем, просто коллекционируем. До недавнего времени бутылки хранили в кухонном шкафу, сейчас их стало слишком много. Кто где хранит такие вещи?
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