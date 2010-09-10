Дизайнерская мебель
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Дизайнерская мебель
Появилось у нас с мужем новое хобби – каждый раз, когда едем в новое место, ищем местное вино, чтобы обязательно было с историей. Не пьем, просто коллекционируем. До недавнего времени бутылки хранили в кухонном шкафу, сейчас их стало слишком много. Кто где хранит такие вещи?
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