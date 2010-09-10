Сообщение zevc » Сегодня, 17:07

Появилось у нас с мужем новое хобби – каждый раз, когда едем в новое место, ищем местное вино, чтобы обязательно было с историей. Не пьем, просто коллекционируем. До недавнего времени бутылки хранили в кухонном шкафу, сейчас их стало слишком много. Кто где хранит такие вещи?