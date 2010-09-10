Дизайнерская мебель

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизайнерская мебель

Сообщение zevc » Сегодня, 17:07

Появилось у нас с мужем новое хобби – каждый раз, когда едем в новое место, ищем местное вино, чтобы обязательно было с историей. Не пьем, просто коллекционируем. До недавнего времени бутылки хранили в кухонном шкафу, сейчас их стало слишком много. Кто где хранит такие вещи?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дизайнерская мебель

Сообщение klonik » 49 минут назад

Мы в свое время решили купить винный шкаф, очень интересная штука. Можно подобрать под любое количество бутылок, посмотрите по вариантам. Места много не занимает, есть вертикальные, они вообще удивительно компактные. Ну и, собственного говоря, они отлично подходят для хранения бутылок. Причем там есть возможность маркировки по странам, правда, не у всех шкафов.
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