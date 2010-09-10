Дизайнерская мебель
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Дизайнерская мебель
Появилось у нас с мужем новое хобби – каждый раз, когда едем в новое место, ищем местное вино, чтобы обязательно было с историей. Не пьем, просто коллекционируем. До недавнего времени бутылки хранили в кухонном шкафу, сейчас их стало слишком много. Кто где хранит такие вещи?
Re: Дизайнерская мебель
Мы в свое время решили купить винный шкаф, очень интересная штука. Можно подобрать под любое количество бутылок, посмотрите по вариантам. Места много не занимает, есть вертикальные, они вообще удивительно компактные. Ну и, собственного говоря, они отлично подходят для хранения бутылок. Причем там есть возможность маркировки по странам, правда, не у всех шкафов.
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