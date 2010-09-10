Топливо

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Топливо

Сообщение zevc » 10 минут назад

Не поделили с местной администрацией права на котельную, в связи с чем наше здание просто отрезали от отопления. На этой волне приняли решение собрать отопление на печном топливе, как простой и экономичный вариант. Где его сейчас можно закупать в больших объемах?
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