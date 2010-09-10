Топливо
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Топливо
Не поделили с местной администрацией права на котельную, в связи с чем наше здание просто отрезали от отопления. На этой волне приняли решение собрать отопление на печном топливе, как простой и экономичный вариант. Где его сейчас можно закупать в больших объемах?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость