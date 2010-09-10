Сообщение zevc » Сегодня, 17:13

Не поделили с местной администрацией права на котельную, в связи с чем наше здание просто отрезали от отопления. На этой волне приняли решение собрать отопление на печном топливе, как простой и экономичный вариант. Где его сейчас можно закупать в больших объемах?