Топливо

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Топливо

Сообщение zevc » Сегодня, 17:13

Не поделили с местной администрацией права на котельную, в связи с чем наше здание просто отрезали от отопления. На этой волне приняли решение собрать отопление на печном топливе, как простой и экономичный вариант. Где его сейчас можно закупать в больших объемах?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Топливо

Сообщение klonik » 28 минут назад

В ЛО печное топливо у КиришНефтеПродукт хорошее, проверено лично, неоднократно. Если будете топиться на постоянке, то берите там, дешевле все равно нигде не найдете. А можно из любопытства узнать, как вы котельную не поделили? У нас ситуация была наоборот, производство досталось с котельной. Только через два года судов с баланса ее сняли, до этого приходилось ремонтировать систему за свой счет.
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