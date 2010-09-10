Топливо
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Топливо
Не поделили с местной администрацией права на котельную, в связи с чем наше здание просто отрезали от отопления. На этой волне приняли решение собрать отопление на печном топливе, как простой и экономичный вариант. Где его сейчас можно закупать в больших объемах?
Re: Топливо
В ЛО печное топливо у КиришНефтеПродукт хорошее, проверено лично, неоднократно. Если будете топиться на постоянке, то берите там, дешевле все равно нигде не найдете. А можно из любопытства узнать, как вы котельную не поделили? У нас ситуация была наоборот, производство досталось с котельной. Только через два года судов с баланса ее сняли, до этого приходилось ремонтировать систему за свой счет.
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