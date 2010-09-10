Топливо
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Топливо
Всем, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста где вы закупаете зимнее дизельное топливо? Зима не за горами, поэтому я решила задуматься заранее. Просто до этого сотрудничала с компанией, так она ценник подняла очень сильно. Хотелось бы чтобы и качество приемлемое было, и ценник не высокий.
Re: Топливо
Здравствуйте, так сейчас много компаний, которые сами вам доставят топливо какое нужно. А купить дизельное топливо зимнее оптом можно у компании Мос-Ойл. Она уже давно занимается реализацией разного вида топлива по Москве и Московской области. Очень много у них постоянных клиентов. На самом деле и не удивительно, ведь поставляется топливо прямиком от нефтебазы. Есть вся необходимая документация, которая подтверждает качество продукции. При необходимости они даже могут предоставить пробы топлива. Тем более этой компании можно доверять, так как она основа более 10 лет наз. За эти годы она зарекомендовала себя только с лучшей стороны. У них есть свой автопарк, благодаря чему топливо разводиться ежедневно.
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