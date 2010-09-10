Сообщение zevc » Сегодня, 21:30

Всем, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста где вы закупаете зимнее дизельное топливо? Зима не за горами, поэтому я решила задуматься заранее. Просто до этого сотрудничала с компанией, так она ценник подняла очень сильно. Хотелось бы чтобы и качество приемлемое было, и ценник не высокий.