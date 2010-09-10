Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:35

В субботу у меня будет юбилей, тридцать пять лет. Уже заказан ресторан, куплено платье, к празднику готова, если бы не боль в горле. Появилась с утра, в обед стала сильнее. Боюсь, что разболеюсь и праздник придется отменить. Что тут можно сделать?
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