Сообщение zevc » Сегодня, 21:35

В субботу у меня будет юбилей, тридцать пять лет. Уже заказан ресторан, куплено платье, к празднику готова, если бы не боль в горле. Появилась с утра, в обед стала сильнее. Боюсь, что разболеюсь и праздник придется отменить. Что тут можно сделать?