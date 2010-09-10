Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
В субботу у меня будет юбилей, тридцать пять лет. Уже заказан ресторан, куплено платье, к празднику готова, если бы не боль в горле. Появилась с утра, в обед стала сильнее. Боюсь, что разболеюсь и праздник придется отменить. Что тут можно сделать?
Re: Подскажите
Мне хорошо в таких ситуациях таблетки Рафамин помогают. Начинайте пить прямо сейчас по инструкции, средство противовирусное, отлично помогает при первых симптомах заболевания. Плюс ноги обязательно держите в тепле и следите за температурой. Все, что ниже 38,5 не сбивайте, дайте организму возможность самостоятельно разобраться с вирусами.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя