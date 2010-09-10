Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:35

В субботу у меня будет юбилей, тридцать пять лет. Уже заказан ресторан, куплено платье, к празднику готова, если бы не боль в горле. Появилась с утра, в обед стала сильнее. Боюсь, что разболеюсь и праздник придется отменить. Что тут можно сделать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1787
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:47

Мне хорошо в таких ситуациях таблетки Рафамин помогают. Начинайте пить прямо сейчас по инструкции, средство противовирусное, отлично помогает при первых симптомах заболевания. Плюс ноги обязательно держите в тепле и следите за температурой. Все, что ниже 38,5 не сбивайте, дайте организму возможность самостоятельно разобраться с вирусами.
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