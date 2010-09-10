Сплит-система

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сплит-система

Сообщение zevc » Сегодня, 21:55

Была сегодня в магазине, который предлагает кондиционеры с установкой. Пока разговаривала с продавцом, поняла, что мне нужна сплит-система. Чтобы и летом было прохладно, и зимой чтобы можно было в морозы включать как дополнительное отопление. У них такого нет, а где есть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сплит-система

Сообщение klonik » 40 минут назад

Автор, смотри у russia-gree, у них офигенные сплит-системы. Во-первых, можно настраивать на работу так, как хочется – не все сплит-системы эффективны в морозы, а их работают, проверено лично. Во-вторых, цена вполне адекватная, даже если летом покупать. Сравнивали стоимость мультисплита у них и кондиционера у конкурентов. Удивительно, но мультисплит по стоимости доступней оказался.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя