Сплит-система
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Сплит-система
Была сегодня в магазине, который предлагает кондиционеры с установкой. Пока разговаривала с продавцом, поняла, что мне нужна сплит-система. Чтобы и летом было прохладно, и зимой чтобы можно было в морозы включать как дополнительное отопление. У них такого нет, а где есть?
Re: Сплит-система
Автор, смотри у russia-gree, у них офигенные сплит-системы. Во-первых, можно настраивать на работу так, как хочется – не все сплит-системы эффективны в морозы, а их работают, проверено лично. Во-вторых, цена вполне адекватная, даже если летом покупать. Сравнивали стоимость мультисплита у них и кондиционера у конкурентов. Удивительно, но мультисплит по стоимости доступней оказался.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя