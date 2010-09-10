Сообщение zevc » Сегодня, 21:55

Была сегодня в магазине, который предлагает кондиционеры с установкой. Пока разговаривала с продавцом, поняла, что мне нужна сплит-система. Чтобы и летом было прохладно, и зимой чтобы можно было в морозы включать как дополнительное отопление. У них такого нет, а где есть?