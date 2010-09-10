Как выбрать розы на подарок с доставкой?
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Как выбрать розы на подарок с доставкой?
Как правильно выбрать розы на подарок с доставкой? Я в цветах разбираюсь примерно так же, как в китайской космонавтике. Недавно познакомился с женщиной, которой хочу сделать сюрприз.
Есть флористы на нашем форуме? Можете проконсультировать? Какие розы сегодня больше всего ценятся? Какими можно реально удивить?
Есть флористы на нашем форуме? Можете проконсультировать? Какие розы сегодня больше всего ценятся? Какими можно реально удивить?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя