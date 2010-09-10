Как выбрать розы на подарок с доставкой?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как выбрать розы на подарок с доставкой?

Сообщение Buneyaz » 36 минут назад

Как правильно выбрать розы на подарок с доставкой? Я в цветах разбираюсь примерно так же, как в китайской космонавтике. Недавно познакомился с женщиной, которой хочу сделать сюрприз.
Есть флористы на нашем форуме? Можете проконсультировать? Какие розы сегодня больше всего ценятся? Какими можно реально удивить?
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