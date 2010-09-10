Партнерские сети
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Партнерские сети
Видела на нашем форуме недавно тему в которой просили поделиться своими впечатлениями от работы с партнерскими программами по арбитражу трафика. Готова рассказать о своё опыте. Чтобы подобрать для себя проект я пользовалась маркетплейсом про Affiliate Marketing https://affiliate-wave.net/ Он на данный момент я считаю является самым информативным по данной теме. Для работы была выбрана Yellana. Как вы наверное знаете это глобальная CPA-сеть, объединяющую аффилиатов и прямых рекламодателей где Минимальная выплата от 100 usd. Очень понравилась их поддержка которая советует комбинации гео+вертикаль и конвертящие примеры крео к тому же всегда помогает настраивать кампании. Как получу первую выплату покажу отсчет.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя