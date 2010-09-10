Наркологическая клиника в Краснодаре

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1790
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Наркологическая клиника в Краснодаре

Сообщение klonik » 54 минуты назад

Девочки, привет! Мне нужен ваш совет, как поступить я даже не знаю. У мужа случилось горя, умерла его мама. Так неожиданно еще, что он от большого стресса запил. При чем пьют на пару с отцом. Посоветуйте, стоит ли мне обращаться в наркологическую клинику? И как это может сказаться на работе мужа? Ведь он у меня работает водителем, я насчет этого очень сильно переживаю.
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