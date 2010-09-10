Сообщение klonik » 54 минуты назад

Девочки, привет! Мне нужен ваш совет, как поступить я даже не знаю. У мужа случилось горя, умерла его мама. Так неожиданно еще, что он от большого стресса запил. При чем пьют на пару с отцом. Посоветуйте, стоит ли мне обращаться в наркологическую клинику? И как это может сказаться на работе мужа? Ведь он у меня работает водителем, я насчет этого очень сильно переживаю.