Наркологическая клиника в Краснодаре
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Наркологическая клиника в Краснодаре
Девочки, привет! Мне нужен ваш совет, как поступить я даже не знаю. У мужа случилось горя, умерла его мама. Так неожиданно еще, что он от большого стресса запил. При чем пьют на пару с отцом. Посоветуйте, стоит ли мне обращаться в наркологическую клинику? И как это может сказаться на работе мужа? Ведь он у меня работает водителем, я насчет этого очень сильно переживаю.
Re: Наркологическая клиника в Краснодаре
Здравствуйте, не переживайте, сейчас в большинстве случаев обращение в наркологическую клинику полностью анонимно. Поэтому можете обращаться смело, чем быстрее, тем лучше. Например, есть очень хорошая наркологическая клиника в Краснодаре. Если вы обратитесь в эту клинику, то ваш муж получит целый спектр услуг. Это и осмотр врача, сдача анализов, круглосуточное наблюдение наркологов. Также лечение похмельного синдрома, психологическая поддержка и еще много чего. Если есть возможность, то лучше всего, конечно же вашего мужа положить в стационар. Потому что лечение от алкоголя будет гораздо эффективнее. Употребление алкоголя никогда не проходит бесследно, всегда сказывается на организме. Чтобы здоровье совсем не пошатнуть, нужно мягко выводить из запоя, а потом восстанавливать организм. С этим смогут справиться только опытные врачи.
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