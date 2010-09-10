Серфинг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1790
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Серфинг

Сообщение klonik » 40 минут назад

Добрый день, я слышала, что в Москве обучают серфингу на искусственной волне. А где можно узнать более подробную информацию по этому поводу? Я сама искала, но ничего не нашла. Сама я проживаю в другом городе, поэтому хочу приехать позаниматься. Потому в скором времени собираюсь ехать на море и мне очень важно научиться хотя бы стоять на доске.
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