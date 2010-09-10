Серфинг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Серфинг
Добрый день, я слышала, что в Москве обучают серфингу на искусственной волне. А где можно узнать более подробную информацию по этому поводу? Я сама искала, но ничего не нашла. Сама я проживаю в другом городе, поэтому хочу приехать позаниматься. Потому в скором времени собираюсь ехать на море и мне очень важно научиться хотя бы стоять на доске.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость