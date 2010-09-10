Серфинг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1790
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Серфинг

Сообщение klonik » Сегодня, 11:54

Добрый день, я слышала, что в Москве обучают серфингу на искусственной волне. А где можно узнать более подробную информацию по этому поводу? Я сама искала, но ничего не нашла. Сама я проживаю в другом городе, поэтому хочу приехать позаниматься. Потому в скором времени собираюсь ехать на море и мне очень важно научиться хотя бы стоять на доске.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1792
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Серфинг

Сообщение zevc » 34 минуты назад

Здравствуйте, действительно в Москве есть занятия серфингом и даже тренеру этому обучают. Я сама ни разу не стояла на доске, но ходила в центр, где как раз и занимаются серфингом. Более подробную информацию вы сможете узнать тут https://skolkovo.surfbrothers.ru/ . Тут есть и тренера, и волну могут сделать разную. Кроме этого после занятий вы можете посетить спа, массаж, йогу или просто позаниматься фитнесом. На самом деле этот центр очень интересный, предлагает большой спектр услуг и при этом находиться очень удобно. Можно добраться без пробок, оставить машину на большой парковке. По стоимости все адекватно, раз или два в неделю можно себе позволить позаниматься. В общем, если ты хочешь научиться стоять на доске и желаешь почувствовать атмосферу настоящего моря или океана, то смело можешь обращаться в этот центр. Думаю, ты от него будешь в восторге.
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