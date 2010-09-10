Гидроизоляция для бетона

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1790
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гидроизоляция для бетона

Сообщение klonik » 28 минут назад

Здравствуйте, живу в многоэтажном доме и стала замечать, что с одной стороны протекает балкон. Поднялась к соседям, но у них ничего подобного нет. Судя по всему, проблема только у меня, а вот как ее решить я ума не приложу. Может чего-то мне посоветуете?
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