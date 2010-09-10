Гидроизоляция для бетона

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1790
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гидроизоляция для бетона

Сообщение klonik » Сегодня, 12:05

Здравствуйте, живу в многоэтажном доме и стала замечать, что с одной стороны протекает балкон. Поднялась к соседям, но у них ничего подобного нет. Судя по всему, проблема только у меня, а вот как ее решить я ума не приложу. Может чего-то мне посоветуете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1792
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гидроизоляция для бетона

Сообщение zevc » 21 минуту назад

Добрый день, я думаю вам просто нужно обработать эту стену где течет специальным составом который не пропускает влагу. Или можете даже обработать потолок им. В общем вы можете посмотреть в строительных магазинах гидроизоляция для бетона. Она продается как смесь в мешках по 25 кг, но вам самой придется ее разводить и наносить на поверхность. Но я вам точно могу сказать, что она очень хорошо помогает. Ну и ценник у нее более чем адекватный и хватит ее вам на большую площадь. Но есть еще мастика, она продается в ведрах. Ею можно сразу пользоваться, но ценник у нее достаточно высокий. Не каждый может ее позволить себе. Но вы сами уж смотрите, как удобнее для вас сухая или готовая смесь. А так средство очень хорошее.
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