Сообщение klonik » Сегодня, 12:05

Здравствуйте, живу в многоэтажном доме и стала замечать, что с одной стороны протекает балкон. Поднялась к соседям, но у них ничего подобного нет. Судя по всему, проблема только у меня, а вот как ее решить я ума не приложу. Может чего-то мне посоветуете?