Гидроизоляция для бетона
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Гидроизоляция для бетона
Здравствуйте, живу в многоэтажном доме и стала замечать, что с одной стороны протекает балкон. Поднялась к соседям, но у них ничего подобного нет. Судя по всему, проблема только у меня, а вот как ее решить я ума не приложу. Может чего-то мне посоветуете?
Re: Гидроизоляция для бетона
Добрый день, я думаю вам просто нужно обработать эту стену где течет специальным составом который не пропускает влагу. Или можете даже обработать потолок им. В общем вы можете посмотреть в строительных магазинах гидроизоляция для бетона. Она продается как смесь в мешках по 25 кг, но вам самой придется ее разводить и наносить на поверхность. Но я вам точно могу сказать, что она очень хорошо помогает. Ну и ценник у нее более чем адекватный и хватит ее вам на большую площадь. Но есть еще мастика, она продается в ведрах. Ею можно сразу пользоваться, но ценник у нее достаточно высокий. Не каждый может ее позволить себе. Но вы сами уж смотрите, как удобнее для вас сухая или готовая смесь. А так средство очень хорошее.
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