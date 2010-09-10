Оборудование для тепловой обработки молока
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Оборудование для тепловой обработки молока
Добрый день. Мне нужно приобрести оборудование для тепловой обработки молока. Пока смотрю несколько сайтов, но практически везде меня не устраивает подача материала и много ошибок в характеристике оборудования (в паспорте эксплуатации). Посоветуйте хороший сайт, где можно ещё посмотреть и сразу заказать, если понравится.
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