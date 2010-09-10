Оборудование для тепловой обработки молока

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Оборудование для тепловой обработки молока

Сообщение zevc » 47 минут назад

Добрый день. Мне нужно приобрести оборудование для тепловой обработки молока. Пока смотрю несколько сайтов, но практически везде меня не устраивает подача материала и много ошибок в характеристике оборудования (в паспорте эксплуатации). Посоветуйте хороший сайт, где можно ещё посмотреть и сразу заказать, если понравится.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей