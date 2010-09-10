Оборудование для тепловой обработки молока

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1794
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Оборудование для тепловой обработки молока

Сообщение zevc » Вчера, 17:01

Добрый день. Мне нужно приобрести оборудование для тепловой обработки молока. Пока смотрю несколько сайтов, но практически везде меня не устраивает подача материала и много ошибок в характеристике оборудования (в паспорте эксплуатации). Посоветуйте хороший сайт, где можно ещё посмотреть и сразу заказать, если понравится.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1792
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Оборудование для тепловой обработки молока

Сообщение klonik » Вчера, 23:29

Привет. Я так, поняла, что тебе важна характеристика оборудования для уверенности в качестве оборудовании. подробнее на clever-machines.kz ты можешь узнать об оборудовании, которое тебе нужно. Компания предоставляет на сайте точнейшую характеристику своего товара. Все написано грамотно, без ошибок в характеристике. Само оборудование достойное. Я как раз у них недавно заказывала оборудование для тепловой обработки молока. Девочки, администраторы мне всё подробно рассказали, даже видео прислали. Цена тоже хорошая. Главное качество. Я довольна, и тебе рекомендую.
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