Оборудование для тепловой обработки молока
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Оборудование для тепловой обработки молока
Добрый день. Мне нужно приобрести оборудование для тепловой обработки молока. Пока смотрю несколько сайтов, но практически везде меня не устраивает подача материала и много ошибок в характеристике оборудования (в паспорте эксплуатации). Посоветуйте хороший сайт, где можно ещё посмотреть и сразу заказать, если понравится.
Re: Оборудование для тепловой обработки молока
Привет. Я так, поняла, что тебе важна характеристика оборудования для уверенности в качестве оборудовании. подробнее на clever-machines.kz ты можешь узнать об оборудовании, которое тебе нужно. Компания предоставляет на сайте точнейшую характеристику своего товара. Все написано грамотно, без ошибок в характеристике. Само оборудование достойное. Я как раз у них недавно заказывала оборудование для тепловой обработки молока. Девочки, администраторы мне всё подробно рассказали, даже видео прислали. Цена тоже хорошая. Главное качество. Я довольна, и тебе рекомендую.
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