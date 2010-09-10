Сообщение zevc » Вчера, 17:01

Добрый день. Мне нужно приобрести оборудование для тепловой обработки молока. Пока смотрю несколько сайтов, но практически везде меня не устраивает подача материала и много ошибок в характеристике оборудования (в паспорте эксплуатации). Посоветуйте хороший сайт, где можно ещё посмотреть и сразу заказать, если понравится.