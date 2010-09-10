Сообщение viktorcok » Сегодня, 19:45

Дмитрий Раевский позиционирует себя предпринимателем, политологом, благотворителем и патриотом России. Но широкому кругу людей он больше известен как целитель и автор метода терапии тяжёлых заболеваний.

Осенью 2022 года в медиапространстве появились обвинения Раевского в шарлатанстве. Разоблачающие статьи мелькали в разных изданиях, в том числе и в довольно авторитетных.

Дмитрий Раевский начал свою деятельность в 2018 году, но в последнее время о нём, его методе и чудесных исцелениях пациентов стали говорить особенно часто. Поэтому громкие негативные заголовки и внезапность жалоб выглядят искусственно и наводят на мысль о том, что это спланированная кампания. Так в чём обвиняют Дмитрия Раевского и обосновано ли это?



"Волшебный доктор убивает людей"

Рак по всему миру является проблемой номер один. Согласно отчёту в медицинском журнале JAMA Oncology, общая стоимость борьбы с раком для мировой экономики без дополнительных инвестиций составляет приблизительно 25,2 триллиона долларов в виде расходов на здравоохранение, потерянной рабочей силы и потраченных сбережений в течение следующих 30 лет. В России с 2019 года реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Более триллиона рублей направлено на выполнение мероприятий этого проекта. Однако, несмотря на это, согласно данным НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПБГМУ акад. И.П. Павлова, каждый год в России от 300 000 человек умирает от рака. Из них 54 % — мужчины, 46 % — женщины.

Но появляется Дмитрий Раевский, который, по словам самих пациентов, вытаскивает людей из паллиативного состояния в здоровую и полноценную жизнь. Может, он, действительно, знает, как лечить рак? По его мнению, любая болезнь имеет причину, которая спрятана в подсознании человека. Найдя и убрав её, можно быстро восстановить тело. А почему до Раевского никто не додумался до этого? А нет, оказывается, додумался. Роберто Ассаджиоли, Рике Хамер – выдающиеся научные деятели, о которых сейчас мало говорят хорошего.

Но Раевский пошёл дальше и стал использовать интегративный подход – синтез классической медицины и психотерапии. То есть он в принципе не отрицает использование классических методов: хирургию, химиотерапию, фармацевтику и т.п. Только выступает за целесообразность методов.

Специалисты Раевского применяют психотерапию по методу Германской Новой Медицины, кинезиологию (практическую дисциплину о мышечном движении) и touch-терапию – тот самый метод наложения рук, который освистали СМИ.

- Всё это помогает добиться заметных улучшений состояния здоровья при онкологических и аутоиммунных заболеваниях. Результаты закреплены документально обследованиями и историями пациентов, - комментирует Дмитрий Раевский.

Авторский метод запатентован.



Успешные истории пациентов

Есть яркий случай – пациент Азамат Галиев, 1979 г.р. из Казахстана. Согласно его истории болезни, в апреле 2021 года мужчине диагностировали рак носоглотки. В течение полугода он получал лечение в Турции. Проходил курсы полихимиотерапии, лучевой и иммунотерапии. Однако состояние его ухудшалось. Отмечалась агрессивная динамика заболевания: метастазы распространились на рёбра и позвоночник. Потеря аппетита, веса, воспалённые лимфоузлы на шее, общая слабость. Азамат мог пройти не более 200м, после чего открывалось обильное кровотечение из носа. Тогда ему казалось, что надежды на улучшение состояния уже нет.

Но в феврале 2022 года мужчина обратился к Раевскому. После трёх месяцев терапии пациент прошёл повторное комплексное обследование. Диагноз сняли. Азамат сейчас занимается бегом, преодолевая 10 км. Следов заболевания не осталось. Как такое возможно?

Это далеко не единственный случай. Показательна история Агнии Центовской, 1986 г.р. из США. Она обратилась в центр Раевского с жалобами на наличие объёмных образований в обеих молочных железах. Согласно результатам УЗИ от 12.09.2022, в правой молочной железе образование было плотное, достигало 10 см в диаметре, в левой – мягкое, почти 6 см. Все признаки по лучевым методам исследования соответствовали онкопроцессу.

У Агнии были ограничения подвижности правой руки, боли в области правой лопатки. В одной из самых престижных онкологических клиник Нью-Йорка Агнии предложили лечение с помощью химиотерапии с последующей операцией. Девушка отказалась. После продолжительных поисков в ноябре 2022 года обратилась в центр Раевского.

Через месяц терапии размеры образования в правой молочной железе уменьшились больше, чем в два раза. Через три месяца (в феврале) было пройдено исследование ПЭТ-КТ. Оно показало, что осталось образование размером около 2 см со слабым накоплением контрастного вещества, в левой молочной железе образование не было обнаружено совсем. Пациентка уехала обратно в США, где ей назначили таблетированную химио- и гормонотерапию. На данный момент диагноз сняли. Агния вернулась к полноценной жизни.

Таких историй у Дмитрия Раевского много. А это уже не случайность, а статистика. Да, методы его действительно, кажутся революционными, но они дают положительные результаты. А значит, заслуживают внимания, а не поспешного отрицания. Более того, эти победы Дмитрий Раевский себе не присваивает.

- Очень многое зависит от самого человека: его доверия специалистам, ответственности за себя и своё здоровье, - уточняет Дмитрий Раевский.

Однако не все обратившиеся к Раевскому легко и быстро выздоравливают от своих недугов. Так Наталья Охулкова – мать бывшего пациента Андрея Фионова из Екатеринбурга обвиняет Раевского в шарлатанстве. Она утверждает, что её сын надеялся на исцеление от рака. По словам матери, в 2020 году Андрей играл в хоккей, поскользнулся на льду и при падении травмировал копчик. Обратился в московскую клинику, где ему диагностировали онкологию кишечника четвёртой стадии с метастазами в печени, крестце, подвздошной кости и других органах. Там же он проходил химиотерапию. И, по словам матери, почувствовал улучшения, но нашёл Раевского, который обещал чудо, но в итоге мужчина умер.

- Да, действительно, я помню Андрея из Екатеринбурга. Он обратился к нам в 2021 году. Его мать можно понять, она в горе, и всегда виноват тот, кто занимался пациентом последним, - считает Дмитрий Раевский.

Согласно документам, факты таковы, что у Андрея Фионова была четвёртая стадия рака. Желтуха была связана с метастазами в печени. Лечение желтухи мужчина получал адекватное, согласованное с онкологом. Вообще, на протяжении всей терапии в центре Раевского Андрей Фионов получал основное лечение. Например, один из препаратов – капецитабин. Это химиотерапия в таблетках.

Специалисты центра Раевского признают, что мужчина обратился поздно и их ошибкой было давать надежду вылечить его. Но получается вина за произошедшее падает на одного Раевского. Справедливо ли это?

Хотя из этой истории видно, что не все случаи под силу Дмитрию Раевскому. Чем раньше обнаружено заболевание, тем больше шансов на выздоровление. С этим утверждением согласны не только специалисты классической медицины, но и сам Раевский.

На этом обвинения не закончились.



Лечит болезни песнями

Здесь речь идёт о методе восточной медицины – пении АУМ. Дело в том, что, помимо классического медицинского образования, Дмитрий Раевский в 1999 году обучался целительству в Тибете. О своём наставнике, или учителе, он открыто рассказывает в публичном пространстве и, по словам Раевского, регулярно ездит к нему.

Пение АУМ относится к вибрационной терапии и, действительно, использовался в качестве дополнительного метода в оздоровительных онлайн-программах Раевского. Насколько это эффективно, судить можно только по отзывам пациентов, которым этот метод помогает снять боли, спазмы, улучшить общее состояние здоровья. Но чтобы избавиться полностью от серьёзного заболевания, по мнению самого Раевского, необходимо действовать комплексно. И именно этот подход помогает добиваться положительного результата.

Однако громкие заголовки привлекли внимание Следственного Комитета и Росздравнадзора. Проверки деятельности компаний Дмитрия Раевского длились более полугода и не нашли состава преступления.

- Да, как и любой человек, я, возможно, и не безгрешен, не совсем понятен, но не нарушаю закон. Более того, использую максимум методов, чтобы помочь людям.



Смена имени и фамилии

В разоблачающих статьях упоминается и факт смены имени с целью скрыть своё преступное прошлое. Однако в открытых источниках присутствует информация, что Дмитрий Раевский – это зарегистрированный псевдоним. Он взят с началом литературно-публицистической и общественной деятельности.

- Официальное имя я никогда не скрывал и не менял: по документам я Глеб Александров.

То есть утверждение о том, что "стал Раевским, будучи Александровым, с целью скрыться от каких-либо обвинений" может расцениваться как искажение фактов.



Получается, что все перечисленные выше обвинения ложные, либо являются результатами частных историй. Это решать каждому человеку, как и то, кому доверять своё здоровье.