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VasiLissa Гость RZN.info Сообщения: 93 Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10 Диоксид углерода Цитата Сообщение VasiLissa » 49 минут назад CO2, или диоксид углерода https://tion.ru/blog/dioksid-ugleroda-co2/ , - это бесцветный газ со слабым кислым запахом. Он естественным образом присутствует в атмосфере Земли и является важным компонентом углеродного цикла. CO2 образуется при сгорании ископаемого топлива, дыхании живых организмов и разложении органических веществ. В атмосфере он поглощает инфракрасное излучение, способствуя парниковому эффекту, что влияет на климат Земли. Высокие уровни CO2 в помещении могут негативно сказываться на здоровье, вызывая усталость, головные боли и снижая концентрацию. Вернуться к началу

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