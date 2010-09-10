Диоксид углерода

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Диоксид углерода

Сообщение VasiLissa » 49 минут назад

CO2, или диоксид углерода https://tion.ru/blog/dioksid-ugleroda-co2/ , - это бесцветный газ со слабым кислым запахом. Он естественным образом присутствует в атмосфере Земли и является важным компонентом углеродного цикла. CO2 образуется при сгорании ископаемого топлива, дыхании живых организмов и разложении органических веществ. В атмосфере он поглощает инфракрасное излучение, способствуя парниковому эффекту, что влияет на климат Земли. Высокие уровни CO2 в помещении могут негативно сказываться на здоровье, вызывая усталость, головные боли и снижая концентрацию.
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