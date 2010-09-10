Почему рекламные объявления не работают?

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Почему рекламные объявления не работают?

Сообщение Lionel » Сегодня, 11:49

Добрый день. Мне совет нужен. Дело в том, что мы пытаемся продвигать нашу продукцию через интернет. Разместили рекламные объявления, а они не работают! Никто по ним не ходит. В чем причина?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Почему рекламные объявления не работают?

Сообщение Venik » Сегодня, 12:11

Ну на самом деле написать объявление, которое может заинтересовать потенциального покупателя не так то просто. Вам надо как-то привлечь человека, зацепить с первого взгляда.
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Почему рекламные объявления не работают?

Сообщение JuniorX » Сегодня, 12:16

Если есть возможность, сразу указывайте в объявлении цену. Я, например, терпеть не могу, когда начинают кокетничать и пишут на сайтах что-то типа "цена по запросу". Сразу оттуда ухожу. Мне конкретика важна
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Почему рекламные объявления не работают?

Сообщение Holly » Сегодня, 12:27

На самом деле вам тут правильно сказали - создать кликабельное рекламное объявление ой как не просто. Ведь вам нужно буквально в несколько слов уместить самую важную для покупателя информацию, чтобы у него появилось желание изучить вопрос более подробно. Вот здесь можете почитать толковую статью о том, как это все можно реализовать на практике: https://takethecake.ru/baza-znaniy/kak- ... obyavlenie
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