Подскажите
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Подскажите
Всем привет, влияет ли корпоративная культура на деятельность компании и проекты? И если от нее действительно есть польза, как ее можно построить?
Re: Подскажите
Привет, ну сначала нужно разобраться, что собой представляет корпоративная культура. Вообще под словом культура подразумеваются какие-то правила или нормы поведения. А под корпоративной подразумеваются правила, которые поддерживают большинство сотрудников компании. В любом случае культура есть в любой компании, где-то она выражена больше, где-то меньше. Откройте текст и вы более подробно узнаете о корпоративной культуре. На самом деле корпоративную культуру можно построить в любом коллективе и компании. Просто нужно поощрять соблюдения правил и принципов. Люди привыкают и выполняют на автоматическом уровне. А вот если руководство решить культуру поменять, то тут нужно быть очень осторожным. А лучше этого не делать или делать, но только очень редко.
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