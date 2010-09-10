Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1793
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:02

Всем привет, влияет ли корпоративная культура на деятельность компании и проекты? И если от нее действительно есть польза, как ее можно построить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1795
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:45

Привет, ну сначала нужно разобраться, что собой представляет корпоративная культура. Вообще под словом культура подразумеваются какие-то правила или нормы поведения. А под корпоративной подразумеваются правила, которые поддерживают большинство сотрудников компании. В любом случае культура есть в любой компании, где-то она выражена больше, где-то меньше. Откройте текст и вы более подробно узнаете о корпоративной культуре. На самом деле корпоративную культуру можно построить в любом коллективе и компании. Просто нужно поощрять соблюдения правил и принципов. Люди привыкают и выполняют на автоматическом уровне. А вот если руководство решить культуру поменять, то тут нужно быть очень осторожным. А лучше этого не делать или делать, но только очень редко.
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