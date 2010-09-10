Техника Кайман
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Техника Кайман
Скажите покупал ли уже кто вот из этого интернет магазина https://caimpro.ru/ профессиональную технику для сада Кайман? Я хочу заказать тут газонокосилку на аккумуляторах. Бороться с травой на даче в ручную уже просто нет сил. Присмотрела недорогую модель Caiman Nero 47 CPi. Говорят она очень тихая. Хочется иметь возможность ухаживать за своим садом без лишнего шума, который мог бы помешать соседям.
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